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2 часа назад

Три продукта, которые выводят яды из организма

Российская Газета

Врачи объяснили, какие продукты помогают оздоровить организм за счет выведения шлаков и токсинов. Зная их, можно планировать свое меню таким образом, чтобы "запускать детоксикацию" в каждом приеме пищи - начиная с самого утра.

Три продукта, которые выводят яды из организма
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Ежедневно мы "потребляем" токсины, которые содержатся в загрязненном воздухе, воде, пище, бытовых средствах, табачном дыме, алкоголе и даже некоторых лекарствах. Детоксикация тут имеет решающее значение", - подчеркнул в своем Telegram-канале врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Среди продуктов, которые помогают детоксикации и выведению токсинов, специалист назвал яблоки и авокадо, - доступные продукты для полезного завтрака. Так, из размягченного авокадо можно готовить пасту для тостов, а фрукт будет отличным десертом.

"Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять свою основную дезинтоксикационную функцию и блокируют чувство голода", - отметил врач.

Яблоки же богаты растворимой клетчаткой (пектином), витаминами и минералами. "Они способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов", - уточнил врач, отметив также положительное влияет продукта на работу кишечника.

Как рассказала в своем Telegram-канале врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, одним из самых полезных продуктов для кишечника является овсяная каша.

"Она за счет нерастворимой клетчатки стимулирует перистальтику кишечника, выводит токсины", - уточнила врач.

Кстати, среди напитков, способствующих детоксикации, специалисты выделили чай с лимоном и хороший зеленый чай. Последний богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами в организме.

Еда,Елена Смирнова,
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