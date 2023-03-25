7 причин, по которым нельзя есть яблоки

Яблоки, несмотря на многочисленные полезные свойства, могут быть опасными для некоторых людей, заявила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

В разговоре с «74.RU» Барташевич перечислила семь причин, по которым нельзя есть яблоки. Этот фрукт противопоказан при пищевой аллергии и индивидуальной непереносимости, гастрите, язве желудка или кишечника и некомпенсированном диабете. Также от яблок следует отказаться при язве 12-перстной кишки, повышенной кислотности и чувствительности ЖКТ.