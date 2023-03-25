Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

7 причин, по которым нельзя есть яблоки

Слово и Дело

Яблоки, несмотря на многочисленные полезные свойства, могут быть опасными для некоторых людей, заявила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

7 причин, по которым нельзя есть яблоки
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В разговоре с «74.RU» Барташевич перечислила семь причин, по которым нельзя есть яблоки. Этот фрукт противопоказан при пищевой аллергии и индивидуальной непереносимости, гастрите, язве желудка или кишечника и некомпенсированном диабете. Также от яблок следует отказаться при язве 12-перстной кишки, повышенной кислотности и чувствительности ЖКТ.

Гастроэнтеролог обратила внимание, что снизить количество кислот в яблоках поможет термическая обработка. Если запечь эти фрукты, они будут меньше воздействовать на слизистые покровы пищеварительной системы, резюмировала эксперт.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий