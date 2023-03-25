Диетолог: хурма и апельсины помогают замедлить старение

Диетолог Лушникова: хурма и апельсины помогают замедлить старение. Человек теряет молодость в любом случае, и скорость этого процесса зависит от многих факторов, в том числе и от еды. Знали вы или нет, но всегда существовали продукты, способные замедлить этот необратимый и нежеланный процесс, и их очень много. Ещё в тех же целях полезно придерживаться и определённых принципов питания.

© Секрет Фирмы

По словам диетолога-терапевта Ольги Лушниковой, то, что есть человек, действительно очень сильно влияет на старение его организма. Замедлить его помогают апельсины и хурма, виноград, вишня, яблоки, сельдерей и брокколи, клубника, лук и бурый рис, сказала врач в беседе с Life.ru.

Видео дня

А ещё большое значение имеют и принципы питания. Для того чтобы подольше сохранить молодость, нужно, чтобы:

– питание было сбалансированным и включало продукты с белками, жирами, углеводами, витаминами, минералами и клетчаткой.

Клетчатка, или пищевые волокна, — это еда для полезных бактерий. Для их поддержки нужно есть ферментированные без сахара овощи и фрукты, квашеную капусту, хлеб на закваске, пить натуральные йогурты и простоквашу.

Содержится клетчатка в отрубях, цельных злаках, бобовых, свежих овощах и фруктах.

– продукты были противовоспалительными. Любой хронический «вялотекущий процесс» в организме ускоряет старение, отметила специалист. Для снижения такого риска нужно исключить из рациона сахар, жареную еду, рафинированные масла, маргарин и колбасу.

Противовоспалительный эффект есть у овощей и зелени, фруктов и ягод, тёмного шоколада, кофе и чая, а также некоторых приправы — например, куркумы и имбиря.

А ещё есть элементы питания, уменьшающие риск повреждения ДНК и накопление мутаций, связанных с преждевременным старением. Это:

цистеин (чеснок, лук, красный перец, брокколи, брюссельская капуста);

галловая кислота (гвоздика, цикорий, чёрный чай, орегано, яблоки, гранаты);

полифенолы (бобовые, томаты, ягоды, какао, горький шоколад, красное вино).

– горметическим. Это дозированное воздействие стрессом для активации биологического потенциала организма.

Среди таких продуктов ягоды, лук, яблоки, брокколи, а также тёмный виноград, красное вино и какао.

– продукты с гликемическим индексом — они не приводят к резким скачкам сахара в крови. Идеальная диета, которая соответствует всем этим принципам, по мнению диетолога, — средиземноморская.

«Средиземноморская диета характеризуется высоким потреблением овощей, зелени, фруктов и ягод, разных, разноцветных — 700–800 граммов и более в день, то есть несколько порций в один приём пищи. Употреблять их можно сырыми или приготовленными», — объяснила Лушникова.