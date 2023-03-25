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54 минуты назад

Эксперт по питанию Маджид предостерегла от употребления глазированных сырков

Мира Маркина

Health-шеф Аалия Маджид в беседе с "Газетой.ru" рассказала об опасности глазированных сырков. По словам эксперта, это лакомство может быть чревато проблемами с поджелудочной железой.

Эксперт по питанию раскрыла вред глазированных сырков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маджид отметила, что сырки не являются полезным перекусом. По словам Маджид, в 40 граммах сырка содержится почти 13 граммов сахара – две чайные ложки.

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Помимо этого, в десерте вредна и глазурь, покрывающая его, особенно, если она изготовлена из кондитерского жира. Эксперт также добавила, что различные растительные заменители повышают уровень "плохого" холестерина и наносят вред сердечно-сосудистой системе.

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