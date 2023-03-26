Российские врачи назвали семь причин отказаться от яблок

Российские врачи в беседе с изданием «74.RU» назвали семь причин, из-за которых нельзя есть яблоки.

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«В сыром виде яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки. Так как содержащаяся в них кислота будет лишний раз раздражать слизистую», — отметила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Специалисты советуют отказаться от этих фруктов также при индивидуальной непереносимости и аллергиях, повышенной чувствительности желудочно-кишечного тракта, гастрите, язвах, повышенной кислотности и некомпенсированном диабете.