5 распространенных мифов о жирной пище, в которые пора перестать верить

На первый взгляд жир — заклятый враг всех худеющих и стремящихся правильно питаться. Но все далеко не так однозначно. Super вместе с врачом-гастроэнтерологом Сергеем Вяловым разобрался в самых распространенных мифах о жирах.

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Безжировая диета — решение всех проблем

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Можно полностью отказаться от жира и хорошо себя чувствовать. Но жир организму тоже нужен: это не только источник калорий, но и стройматериал для органов и тканей, а также исходный материал для производства биологически активных веществ. Кроме того, жир является смыслом жизни и поводом для работы желчного пузыря. Поэтому жир есть нужно, но в меньшем количестве.

Жирное вредит печени, желчному пузырю и поджелудочной железе

Жирное не вредно, а полезно для поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. Жир гонит желчь, чтобы она не застаивалась и не концентрировалась, чтобы не образовались камни. Жир тренирует поджелудочную железу, заставляя ее работать. Любой орган без работы атрофируется.

Жирный завтрак — табу диетологов

Жир особенно полезен по утрам. Поэтому во многих культурах принято завтракать обильно и жирно. Например, английский завтрак: масло, яйца, бекон, жирная молочка. А еще мудрые люди говорят, что завтрак нужно съесть самому, обедом поделиться с другом, а ужин вытряхнуть врагу за шиворот или размазать по физиономии. Подразумевается, что именно утром нужно съесть максимум. Все эти традиции и мудрости имеют под собой научную почву. Желчегонный завтрак выгоняет желчь, которая скопилась за ночь.

Регулярное употребление сала повышает уровень холестерина

Правда в том, что от диеты уровень холестерина в крови мало зависит. Если сало и вредно, то разве что для сердца и сосудов, но не для печени, желчного пузыря и поджелудочной. Для этих органов сало полезно, так как гоняет желчь и обеспечивает стабильную нагрузку, поддерживая систему пищеварения в тонусе. Сало ограничивают только тем, кто уже серьезно заболел, но здоровым людям его можно есть без зазрения совести в малых дозах.

Снизить уровень холестерина может только отказ от жирного