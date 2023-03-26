Ученые объяснили, почему у помидоров из магазина нет вкуса

Овощи из магазина сильно отличаются по вкусу от домашних, которые россияне выращивают на грядках. Ученые объяснили, с чем это связано.

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Потребители привыкли круглый год видеть на прилавках магазинов несезонные овощи. Из-за этого производителям пришлось выращивать продукты не на свежем воздухе и под открытым солнцем, а в искусственных условиях в теплицах. Ученые считают, что в таком случае, даже при создании новых сортов, производители акцентируют внимание на характеристики, связанные с урожайностью, а не на вкусе.

Безвкусные томаты подтолкнули ученых провести специальную экспертизу. Они собрали данные 725 видов помидоров и создали "генетическую карту" – пангеном. В ней содержатся знания обо всех сортах, анализируемых учеными. Его генетический материал решили сравнить с генетическим материалом домашнего томата.