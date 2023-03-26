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1 час назад

Очень быстро! Вкусная пицца на сковородке за десять минут

Eva.ru

Если вы не подумали об ужине заранее, а времени на готовку тратить не хочется, этот рецепт быстрой пиццы вам точно подойдет!

Вкусная пицца на сковородке за десять минут
Фото: EvaEva

В нем вы найдете ингредиенты для теста и соуса, а для начинки подберите что-то в холодильнике по своему вкусу.

Ингредиенты:

Для теста:
  • сметана — 3 ст.л.
  • яйцо — 2 шт
  • мука — 5-6 ст.л.
  • щепотка соли
Для соуса:
  • Кетчуп и майонез по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Все эти ингредиенты для теста перемешиваем.
  2. Берем сковородку, наливаем растительное масло.
  3. Выкладываем жидкое тесто (распределяем), ставим на медленный огонь и закрываем крышку. Через минут 5 проверяем. Если на дне образовалось корочка, то переворачиваем. И начинаем собирать пиццу.
  4. Для соуса смешиваем кетчуп и майонез. Смазываем тесто.
  5. Выкладываем колбасу или сосиски, помидоры, сыр. Закрываем крышку.
  6. Когда сыр расплавится, пицца готова. Подержите подольше, если хотите, чтобы внизу была корочка.
  7. Украсьте рукколой и базиликом и подавайте к столу.
Еда,
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