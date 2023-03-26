Вкусная пицца на сковородке за десять минут

Если вы не подумали об ужине заранее, а времени на готовку тратить не хочется, этот рецепт быстрой пиццы вам точно подойдет!В нем вы найдете ингредиенты для теста и соуса, а для начинки подберите что-то в холодильнике по своему вкусу.Ингредиенты:Для теста:сметана — 3 ст.л. яйцо — 2 шт мука — 5-6 ст.л. щепотка солиДля соуса:Кетчуп и майонез по вкусуПроцесс приготовления:Все эти ингредиенты для теста перемешиваем. Берем сковородку, наливаем растительное масло. Выкладываем жидкое тесто (распределяем), ставим на медленный огонь и закрываем крышку. Через минут 5 проверяем. Если на дне образовалось корочка, то переворачиваем. И начинаем собирать пиццу. Для соуса смешиваем кетчуп и майонез. Смазываем тесто. Выкладываем колбасу или сосиски, помидоры, сыр. Закрываем крышку. Когда сыр расплавится, пицца готова. Подержите подольше, если хотите, чтобы внизу была корочка. Украсьте рукколой и базиликом и подавайте к столу.