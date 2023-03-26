Нутрициолог назвала преимущества квашеных овощей перед маринованными

Маринованные овощи, в отличие от квашеных, не содержат полезных бактерий, благотворно влияющих на работу пищеварительных органов. Это невыгодно отличает их от квашеных продуктов, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева.

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«Маринование — способ консервирования, основанный на действии уксусной эссенции и соли, которые подавляют жизнедеятельность микроорганизмов. Это помогает сохранить продукт, но снижает его питательную ценность, лишая многих полезных веществ. В норме консервы не содержат никаких бактерий: ни дружественных, ни патогенных», — сказала Анастасия Медведева.

При этом при ферментации, то есть солении, квашении и мочении, в продуктах развиваются полезные бактерии, улучшающие работу ЖКТ.

«Происходит сквашивание продукта микроорганизмами. Они выделяют ферменты, изменяющие свойства продукта. Ферментированная еда содержит живые полезные бактерии. Консервантом служит молочная кислота, вырабатываемая разнообразными штаммами кисломолочных бактерий», — объяснила нутрициолог.