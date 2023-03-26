Почему в супермаркетах у помидоров нет никакого запаха

Сейчас овощи и фрукты из магазинов почти не пахнут и имеют не особо насыщенный вкус. Кроме того, научные исследования показывают, что и питательных веществ в продуктах стало меньше, чем раньше.

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Уже в течение нескольких десятков лет сельскохозяйственные продукты теряют питательную ценность. Происходит это из-за химизации сельскохозяйственных культур, а также из-за бесплодия почв.

Международная группа учёных недавно выяснила, почему помидоры в магазинах стали совсем безвкусные. Для этого специалисты собрали генетические данные, которые они получили из 725 сортов томатов, составила пангеном и сравнила его с геномом одомашненного томата - Heinz 1706.

Выяснилось, что в Heinz 1706 нет примерно 5 тысяч генов, которые присутствуют в пангеноме. И большинство этих генов связаны с защитой от патогенов. У современных сортов томата иммунитета нет, поэтому с вредными веществами борются при помощи опрыскиваний.