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1 час назад

Почему в супермаркетах у помидоров нет никакого запаха

Ferra.ru

Сейчас овощи и фрукты из магазинов почти не пахнут и имеют не особо насыщенный вкус. Кроме того, научные исследования показывают, что и питательных веществ в продуктах стало меньше, чем раньше.

Почему в супермаркетах у помидоров нет никакого запаха
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уже в течение нескольких десятков лет сельскохозяйственные продукты теряют питательную ценность. Происходит это из-за химизации сельскохозяйственных культур, а также из-за бесплодия почв.

Международная группа учёных недавно выяснила, почему помидоры в магазинах стали совсем безвкусные. Для этого специалисты собрали генетические данные, которые они получили из 725 сортов томатов, составила пангеном и сравнила его с геномом одомашненного томата - Heinz 1706.

Выяснилось, что в Heinz 1706 нет примерно 5 тысяч генов, которые присутствуют в пангеноме. И большинство этих генов связаны с защитой от патогенов. У современных сортов томата иммунитета нет, поэтому с вредными веществами борются при помощи опрыскиваний.

Помимо этого, оказалось, что версии гена TomLoxC, отвечающей за уникальный вкус томата, нет у многих современных культурных сортов. Но в то же время она есть в 90% диких сортов. К счастью, утраченные гены вкуса можно восстановить и создать при помощи них новые сорта.

Еда,
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