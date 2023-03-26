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41 минуту назад

Пять продуктов, которые улучшат вашу кожу

Ferra.ru

Чтобы кожа была молодой и здоровой, одного ухода за ней мало. Нужно также правильно питаться.

Пять продуктов, которые улучшат вашу кожу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Благодаря этим пяти суперпродуктам вы сохраните молодость и красоту своей кожи.

Тыквенные семена. В них содержится много цинка, который способствует обновлению клеток кожи, регулирует уровень коллагена.

Морковь. За счёт витамина А можно предотвратить образование пятен на коже и в целом улучшить её состояние. А моложе вы будете выглядеть благодаря каротиноидам, которые входят в состав моркови.

Вода. Её нужно пить для увлажнения кожи, поскольку обезвоживание плохо сказывается на её структуре. Кроме того, благодаря воде можно избавить кожу от токсинов, сделать её сияющей.

Красный перец. Это мощный антиоксидант, так как в таком перце много витамина Е и С. Первый делает кожу эластичной, препятствует её повреждению, помогает сохранить её молодость, второй - борется со старением, уменьшает образование морщин.

Яйца. В них много витаминов группы В, витамина А, D. Также яйца считаются источником минералов. Благодаря белку, который содержится в этих продуктах, в организме вырабатывается коллаген и эластин, восстанавливаются клетки.

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