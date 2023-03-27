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1 час назад

Диетологи назвали самые вредные для здоровья продукты

Вечерняя Москва

Врачи-диетологи сообщили, что для сохранения здоровья нужно минимизировать количество некоторых продуктов в рационе. По их словам, обработанное мясо, в том числе сосиски или бекон, — крайне вредная пища.

Диетологи назвали самые вредные для здоровья продукты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты отметили, что они обычно готовятся из красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров. И хотя красное мясо само по себе не является очень вредным, обработанное красное мясо содержит большое количество натрия и добавки, такие как нитраты и нитриты. Исследования установили, что нитриты могут привести к некоторым видам онкологии и способны превращаться в канцерогенные нитрозамины при воздействии с высокой температурой.

Также фирменные глазури для десертов окрашены потенциально канцерогенными красителями, поэтому они вредны для здоровья.

В фастфуде содержится много натрия, насыщенных жиров и общего жира, поэтому он считается нездоровой едой. Его употребление может привести к болезням сердца, диабету и ожирению, сообщает издание ETNT.

Еда,
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