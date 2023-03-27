Диетологи назвали самые вредные для здоровья продукты

Врачи-диетологи сообщили, что для сохранения здоровья нужно минимизировать количество некоторых продуктов в рационе. По их словам, обработанное мясо, в том числе сосиски или бекон, — крайне вредная пища.

Специалисты отметили, что они обычно готовятся из красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров. И хотя красное мясо само по себе не является очень вредным, обработанное красное мясо содержит большое количество натрия и добавки, такие как нитраты и нитриты. Исследования установили, что нитриты могут привести к некоторым видам онкологии и способны превращаться в канцерогенные нитрозамины при воздействии с высокой температурой.