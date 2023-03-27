В холодильнике можно найти скоропортящиеся и долгопортящиеся продукты. Какая пища относятся ко второму виду, сообщается в материале Teleprogramma.pro.

Прежде всего, храниться годами может мед. Все благодаря высокому содержанию сахара в его составе, который является мощным консервантом.

Долгий срок хранения имеет рис. Особенно те сорта, что подвергаются минимальной обработке. Но важно, чтобы крупа была в герметичной упаковке.

Среди других долгопортящихся продуктов можно выделить горох, фасоль, соль, сухое молоко и соевый соус. И, конечно, крепкий алкоголь, но необходимо следить за тем, чтобы бутылка была плотно закрыта.