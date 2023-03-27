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13 минут назад

Эксперт Хомич рассказала о пользе фруктовых соков

Вечерняя Москва

Вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич рассказала о пользе фруктовых соков.

Эксперт Хомич рассказала о пользе фруктовых соков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так как соки изготавливаются из свежих фруктов, овощей и ягод, в них содержатся те же полезные вещества, что и в исходных плодах. При отжиме из фрукта в сок переходят не только сахара, но и фруктовые кислоты, минеральные вещества, витамины и другие активные соединения. В соках сохраняются полезные минералы и витамины.

К примеру, в соках есть такие минералы, как кальций, фосфор, магний, калий, натрий, железо, цинк, йод, марганец, селен, медь, молибден и хром.

Кроме того, соки — поставщик полифенолов, важной группы биологически активных соединений, обладающих антиоксидантным действием. Как отметила эксперт, согласно результатам исследований, уровень полифенолов не меняется с течением времени. Таким образом, сок остается полезным на протяжении всего срока годности, передает aif.ru.

Ученые также сообщили, что вишневый сок снижает риск развития рака. Подойдет он и тем, у кого уже диагностирована анемия. Вишневый сок позволяет укрепить иммунную систему. Также его можно употреблять для предотвращения слабоумия или забывчивости, передает ФАН.

Еда,
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