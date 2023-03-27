Какие классические супы самые вредные

О пользе супов ничего не слышал только ленивый. Наверняка, каждому родители напоминали в детстве — чтобы избежать в будущем проблем с желудком, нужно обязательно каждый день съедать порцию горячего жидкого блюда. А вот про то, что некоторые классические супы несут опасность, никто особо и не распространялся…

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Супы из субпродуктов

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«Эх, сейчас бы супчика горяченького, да с потрошками» — восклицал с наслаждением персонаж Владимира Высоцкого в известном фильме. Да, данное блюдо было популярно в Советском Союзе. Жители СССР могли даже приобрести в магазинах специальные консервы, включающие суповой набор: лёгкие, сердце, печень, почки.

Правда, главный внештатный диетолог минздрава Республики Беларусь Марина Попова обращает внимание на то, что всё же функция почек и печени — детоксикация организма. Следовательно, в этих органах «оседает» всё самое вредное от того, что употребляют в пищу животные. Позже этот «набор» окажется и в организме любителя супов из субпродуктов.

Куриный суп

На протяжении долгого времени самым полезным считался куриный суп. Естественно, основной ингредиент этого блюда — мясо птицы. Хозяйки покупают кур для варки в магазинах, куда их поставляют птицефабрики и фермерские хозяйства. Далеко не все поставщики мяса могут похвастаться производством экологического продукта. Увы, но при выращивании птицы для быстрого роста веса используют различные химические добавки. Примечательно, что на них «рассчитывают» абсолютное большинство птицефабрик.

Растворимые супы