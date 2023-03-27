Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты

Диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, мешающие накачать мышцы. Ее слова приводит Life.

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Специалист рекомендовала полностью исключить из рациона алкоголь, так как организму приходится тратить на его расщепление большое количество антиоксидантов, которые нужны для роста мышечной массы.

«Если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма», — добавила она.

Микитюк также рассказала о вреде картофеля. Она отметила, что в жареном виде картофель негативно влияет на организм и ведет к задержке роста мышц. «Однако отварной картофель, картофель в мундире, особенно с салатом из свежих овощей или с рыбой жирных сортов, — хороший вариант для диеты спортсмена», — успокоила эксперт.