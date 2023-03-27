Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты  ит.

Диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, мешающие накачать мышцы. Ее слова приводит Life.

Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты
© Lenta.ru

Специалист рекомендовала полностью исключить из рациона алкоголь, так как организму приходится тратить на его расщепление большое количество антиоксидантов, которые нужны для роста мышечной массы.

«Если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма», — добавила она.

Микитюк также рассказала о вреде картофеля. Она отметила, что в жареном виде картофель негативно влияет на организм и ведет к задержке роста мышц. «Однако отварной картофель, картофель в мундире, особенно с салатом из свежих овощей или с рыбой жирных сортов, — хороший вариант для диеты спортсмена», — успокоила эксперт.

Кроме того, Микитюк посоветовала отказаться от майонеза, чипсов, сухариков и лимонадов. Мучное и сладкое диетолог предложила заменить на натуральный йогурт с ягодами и фруктами или смузи из овсяных хлопьев, нежирного молока и меда.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий