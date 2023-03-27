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1 час назад

Как почистить креветки самым простым способом - за 3 шага и за 30 секунд

Inc-News

Креветки являются обычным ингредиентом многих рецептов, и в большинстве случаев они должны быть очищены. Оказывается, сделать это можно очень легко.

Как почистить креветки самым простым способом - за 3 шага
Фото: Inc-NewsInc-News

Многие люди отказываются от очистки креветок в сыром виде, потому что считают это сложной задачей. Расскажем, как можно справиться с ней легко и быстро.

Пошаговая инструкция по чистке креветок

1. Отделите голову от хвоста. Для этого возьмите креветку двумя руками и закручивайте головку, пока она не отделится.

2. Снимите кожицу с хвоста. Делайте это пальцами, слегка вдавливая палец в часть ножек и снимая кожу по частям. Вы можете оставить конец хвоста или удалить его, в зависимости от рецепта, который вы собираетесь приготовить.

3. Удалите кишечник. Этот шаг является основным. Используя нож для очистки овощей, сделайте небольшой надрез в верхней части вырезки креветки. Кончиком ножа найдите кишку и немного приподнимите ее конец. Осторожно потяните кишечник, и вы увидите, что он выйдет без проблем.

Если в какой-то момент кишечник разорвался, вам следует повторить процесс (небольшой надрез, найдите кишечник и удалите его) на той части креветок, которая еще не очищена.

Чтобы удалить возможные остатки грязи с креветок или креветок, промойте их под краном с водой, а затем тщательно промокните кухонной бумагой.

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