7 научно доказанных преимуществ болгарского перца для здоровья

Болгарский перец можно добавить в самые разные блюда, и он точно принесёт пользу вашему здоровью. Всё благодаря ряду преимуществ.

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Научно доказано, что болгарский перец имеет семь преимуществ для здоровья человека.

Борется с повреждением клеток. Происходит это благодаря ликопину в болгарском перце. Согласно отчёту в Nutrients, ликопин помогает бороться со свободными радикалами и снижает риск развития болезней сердца.

Улучшает здоровье глаз. Всё за счёт каротиноидов, которые содержатся в оранжевом и жёлтом сладком перце. Учёные обнаружили, что эти вещества укрепляют здоровье глаз, защищают от катаракты, возрастной регенерации жёлтого пятна.

Содержит много витамина С. Это касается именно красного сладкого перца. Причём в нём этого витамина даже больше, чем в апельсинах.

Повышает иммунитет. Всё дело в том, что в болгарском перце много витамина А, укрепляющего иммунную систему.

Является источником витамина В6. В красном сладком перце содержится более 35% суточной нормы этого витамина. Известно, что он улучшает настроение и снижает вероятность столкнуться с депрессией.

Помогает ускорить обмен веществ. В состав болгарского перца входит капсантин. Исследования показывают, что это вещество помогает при снижении веса и воспалении.

Снижает кровяное давление. Болгарский перец содержит кверцетин. Этот пигмент в организме действует как мощный антиоксидант.