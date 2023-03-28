Врач перечислила продукты, ухудшающие работу печени

Врач-инфекционист многопрофильного консультативно-диагностического центра Ирина Ефремова назвала продукты, которые негативно отразятся на здоровье печени.

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В первую очередь, по словам медика, нужно отказаться от сала. У этого продукта сложная биохимическая формула, переваривается сало очень медленно. При этом оставшийся жир ощутимо ударит по печени.

Также среди лидеров-вредителей оказался алкоголь. Ефремова заявила, что безопасной дозы спиртного не существует. Мясо слабой прожарки «с кровью» тоже пользы не принесет, из-за него печень также остается в зоне риска.

Кроме того, в списке также присутствуют неожиданные пункты. Например, краска для волос: если красить волосы чаще, чем раз в месяц, на протяжении пяти лет, то этого хватит, чтобы нарушить работу печени, предупредила врач.

Соль также традиционно занимает почетное место в рейтинге вредных продуктов. Последствия от продукта аналогичные — излишки натрия необратимо влияют на структуру печени, сообщает издание «Аргументы и Факты».