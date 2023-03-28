Профессор указал на провоцирующие развитие рака желудка продукты

Доктор медицинских наук, профессор Аркадий Беджанян отнес квашеную капусту и селедку к продуктам, увеличивающим риск возникновения онкологического заболевания.
В разговоре с представителями СМИ завотделением абдоминальной хирургии и онкологии-II ФГБНУ "РНЦХ имени академика Б.В. Петровского" отметил, что помимо наследственности и образа жизни на риск развития рака желудка может повлиять и рацион человека. По словам Беджаняна, в этот список попадают такие соленые и консервированные продукты, как квашеная капуста, оливки, селедка, колбасы и консервы. В них много соли и нитратов. Об этом пишет издание Life.ru.
– Также опасность представляют продукты, богатые насыщенными жирами (мясо, масло, в том числе сливочное). Кроме того, риск развития рака повышают продукты, содержащие искусственные красители и консерванты (газированные напитки, конфеты, снеки и прочие готовые продукты), – передает СМИ слова врача.
Эксперт также предостерег россиян от чрезмерного употребления жареной пищи и богатых каротином продуктов.