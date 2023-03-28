Онколог рассказал, сколько красного мяса в день можно есть

«К сожалению, рак колоректальный, как и многие виды злокачественных опухолей, в основе развития имеет много причин. Насколько вредно есть мясо? Были проведены исследования, было выявлено и вошло в рекомендации некоторых обществ, в частности американского общества онкологов, принимать в неделю около 500 граммов красного мяса. Это считается безопасным количеством. Британское общество онкологов считает, что 70 граммов в сутки будет достаточно — то есть суммарно получается те же 500 граммов. В виде шашлыков, колбасы, в виде любого переработанного, с консервантами — это всё усиливает канцерогенный эффект мяса. После приёма мяса в кишечнике образуются жирные кислоты, которые в большом количестве обладают мутагенным, канцерогенным эффектом. Следует потреблять мясо в умеренном количестве и, желательно, не жареное, не копчёное, не маринованное».