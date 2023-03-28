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1 час назад

Онколог рассказал, сколько красного мяса в день можно есть

Говорит Москва

В противном случае в организме могут произойти мутации, способные привести к раку кишки.

Онколог рассказал, сколько красного мяса в день можно есть
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Особенно опасны мясные продукты с консервантами — в них содержатся канцерогены, наиболее вредные для здоровья. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал абдоминальный хирург-онколог, заведующий отделением колопроктологии Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. Петровского Аркадий Беджанян.

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«К сожалению, рак колоректальный, как и многие виды злокачественных опухолей, в основе развития имеет много причин. Насколько вредно есть мясо? Были проведены исследования, было выявлено и вошло в рекомендации некоторых обществ, в частности американского общества онкологов, принимать в неделю около 500 граммов красного мяса. Это считается безопасным количеством. Британское общество онкологов считает, что 70 граммов в сутки будет достаточно — то есть суммарно получается те же 500 граммов. В виде шашлыков, колбасы, в виде любого переработанного, с консервантами — это всё усиливает канцерогенный эффект мяса. После приёма мяса в кишечнике образуются жирные кислоты, которые в большом количестве обладают мутагенным, канцерогенным эффектом. Следует потреблять мясо в умеренном количестве и, желательно, не жареное, не копчёное, не маринованное».

Доктор также посоветовал в случае превышения рекомендуемой нормы не есть красное мясо несколько дней, чтобы организм вывел вредные вещества. С этим может также помочь приём клетчатки и растительной пищи, добавил он.

«Если было застолье, и вы съели не 70 граммов, а 200 или 300, то последующие дни сделать перерыв, чтобы среднесуточное было примерно 70 граммов. Тогда, предполагается, эффект будет нивелирован. Рекомендуется принимать больше клетчатки, растительной пищи — это всё стимулирует работу кишечника. Это способствует выведению канцерогенов, шлаков и всего вредного».

Ранее в эфире «Говорит Москва» Аркадий Беджанян рассказал о симптомах колоректального рака. Речь идёт о злокачественной опухоли толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка. По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на стул, в нём не должно быть слизи и крови. Немотивированная слабость и потеря веса тоже могут свидетельствовать о патологиях, заявил врач.

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