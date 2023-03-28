Диетолог предупредила об опасности цельнозернового хлеба

Цельнозерновой хлеб может раздражать слизистую и вызывать вздутие живота, поэтому его не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, которая при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта может быть противопоказана. Она способна вызывать вздутие, метеоризм", – отметила эксперт.
Кроме того, цельнозерновой хлеб лучше не употреблять при наличии непереносимости глютена или аллергии на него.
"Мы говорим не только о клетчатке, но еще и о самом хлебе. Хлеб, будь то цельнозерновой или нецельнозерновой, содержит глютен, поэтому может быть неполезен людям с аллергией или непереносимостью клейковины. Когда к ним в организм попадает белок пшеницы или ржи, иммунная система начинает разрушать его, разрушая свой же собственный тонкий кишечник", – заключила Соломатина.