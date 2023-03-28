В конце дня опасно покупать майонезные салаты, а заваленный роллами прилавок должен насторожить. Об осторожности по отношению к готовой еде в магазинах MIR24.TV рассказала диетолог Анна Белоусова.

Эксперт напомнила, что майонезные салаты лучше не покупать вечером и в любом случае просить понюхать продукт. Если в магазине разрешают попробовать блюдо перед покупкой, должен насторожить слишком кислый или соленый вкус.

Узнать, качественный ли майонез добавляют в салаты, можно из сертификата: его покупатель имеет право попросить у продавца. В документе обычно указывают марку соуса.

В случае с суши и роллами важно обращаться только в проверенных кулинариях. Важно, чтобы такие блюда готовили и разбирали быстро. Если на прилавке порций много, очень большой риск купить несвежий продукт и отравиться. При этом отравление рыбой считается одним из самых страшных, как и отравление творогом или грибами, поясняет диетолог.

Купленные в магазине роллы стоит начинать пробовать без соевого соуса, имбиря и васаби, чтобы точно распознать вкус испорченного продукта. Если отравление все же случилось и состояние ухудшается, нужно незамедлительно обратиться к доктору.

Свежие салаты быстро теряют полезные свойства. Цезарь и греческий теряют до 60% витамина С за два часа в холодильнике, хотя вредными продукты не станут даже через шесть часов. Морковные салаты легко сохраняют бета-каротин, поэтому такой прием пищи останется полезным даже после нескольких часов в холодильнике.

Всегда, напоминает Анна Белоусова, необходимо проверять срок годности при покупке. Цифры не должны быть размытыми, наклеенными поверх старой этикетки или написанными от руки