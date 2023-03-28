Врач-диетолог перечислила продукты для уменьшения отеков

Какие продукты стоит включить в свой ежедневный рацион, чтобы забыть об отеках, рассказала врач-диетолог Наталия Гридина.

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Некоторые продукты, напротив, задерживают жидкость в организме. Их нужно исключить из своего рациона, рассказала Наталия Гридина в интервью «Газеты.Ru». Речь идет о соленьях, маринованных закусках, копченостях и сладостях. Чтобы избавиться от отеков, в меню нужно включить больше овощей и фруктов.

«Среди таких продуктов можно выделить петрушку и другие виды зелени, свежие огурцы, кабачки, сладкий перец, курагу, бананы и свежие абрикосы», — отметила диетолог.