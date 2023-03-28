Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Врач-диетолог Гридина перечислила продукты для уменьшения отеков

Слово и Делоиещё 2

Какие продукты стоит включить в свой ежедневный рацион, чтобы забыть об отеках, рассказала врач-диетолог Наталия Гридина.

Врач-диетолог перечислила продукты для уменьшения отеков
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Некоторые продукты, напротив, задерживают жидкость в организме. Их нужно исключить из своего рациона, рассказала Наталия Гридина в интервью «Газеты.Ru». Речь идет о соленьях, маринованных закусках, копченостях и сладостях. Чтобы избавиться от отеков, в меню нужно включить больше овощей и фруктов.

«Среди таких продуктов можно выделить петрушку и другие виды зелени, свежие огурцы, кабачки, сладкий перец, курагу, бананы и свежие абрикосы», — отметила диетолог.

Летом можно добавить в рацион черешню, землянику, малины и другие ягоды. От отеков помогают и апельсины. Положительный эффект достигается за счет витамина С, объяснила Гридина. К тому же важно следить за количеством клетчатки в меню.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий