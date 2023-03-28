Диетолог назвал лучшие продукты для хорошей памяти

Жирная морская рыба, горький шоколад, орехи, какао, зеленый чай и некоторые другие продукты помогут улучшить память. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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Специалист посоветовал включить в рацион продукты, которые будут стимулировать питание мозга и оказывать противовоспалительное действие на организм. Благодаря этому улучшится и память.

"Во-первых, речь идет про жирную морскую рыбу. Это сразу источник омега-3 жирных кислот, йода и витамина D. Во-вторых, кисломолочные продукты. Это нормализация кишечной микрофлоры и снятие воспаления, в частности нейровоспаления", – объясняет Гинзбург.

"Можно еще добавить овощи, ягоды, бобовые, приправы, перец, чеснок, орехи, горький шоколад. Это источники флавоноидов и антиоксидантов", – Михаил Гинзбург, врач-диетолог.

Также диетолог порекомендовал пить кофе, какао и зеленый чай.