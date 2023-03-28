Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Диетолог назвал лучшие продукты для хорошей памяти

Москва24

Жирная морская рыба, горький шоколад, орехи, какао, зеленый чай и некоторые другие продукты помогут улучшить память. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал лучшие продукты для хорошей памяти
Фото: Москва 24Москва 24

Специалист посоветовал включить в рацион продукты, которые будут стимулировать питание мозга и оказывать противовоспалительное действие на организм. Благодаря этому улучшится и память.

"Во-первых, речь идет про жирную морскую рыбу. Это сразу источник омега-3 жирных кислот, йода и витамина D. Во-вторых, кисломолочные продукты. Это нормализация кишечной микрофлоры и снятие воспаления, в частности нейровоспаления", – объясняет Гинзбург.

"Можно еще добавить овощи, ягоды, бобовые, приправы, перец, чеснок, орехи, горький шоколад. Это источники флавоноидов и антиоксидантов", – Михаил Гинзбург, врач-диетолог.

Также диетолог порекомендовал пить кофе, какао и зеленый чай.

"В их составе – биоактивные вещества, флавоноиды, которые обладают противовоспалительными действиями", – заключил Гинзбург.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий