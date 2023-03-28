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38 минут назад

Добавляйте в блюда эти овощи, чтобы защититься от потери зрения

Ferra.ru

По словам экспертов Specsavers, чтобы избежать снижения зрения, нужно есть продукты с большим количеством антиоксидантов. Найти полезные вещества можно в листовых овощах.

Добавляйте в блюда эти овощи, чтобы защититься от потери зрения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы хотите сохранить здоровое зрение надолго, то не забывайте есть листовые овощи. Это лук-порей, шпинат, капуста. Они помогают снизить риск развития болезней глаз, в том числе возрастной дегенерации жёлтого пятна.

Помимо этого, для глаз будет полезна такая рыба, как тунец, скумбрия, сардины.

Что касается пользы лука-порея, то об этом говорится в научной статье, опубликованной в Nutrients в 2013 году. Наряду с перцем, морковью, капустой, шпинатом лук-порей может способствовать поддержанию здоровья глаз.

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