Добавляйте в блюда эти овощи, чтобы защититься от потери зрения

По словам экспертов Specsavers, чтобы избежать снижения зрения, нужно есть продукты с большим количеством антиоксидантов. Найти полезные вещества можно в листовых овощах.
Если вы хотите сохранить здоровое зрение надолго, то не забывайте есть листовые овощи. Это лук-порей, шпинат, капуста. Они помогают снизить риск развития болезней глаз, в том числе возрастной дегенерации жёлтого пятна.
Помимо этого, для глаз будет полезна такая рыба, как тунец, скумбрия, сардины.
Что касается пользы лука-порея, то об этом говорится в научной статье, опубликованной в Nutrients в 2013 году. Наряду с перцем, морковью, капустой, шпинатом лук-порей может способствовать поддержанию здоровья глаз.