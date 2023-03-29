Как сделать поке правильно: вкусные рецепты с разными ингредиентами

В переводе с гавайского «поке» означает «резать» - и это главное, что нужно знать об этом блюде, потому что практически все ингредиенты нужно нарезать средней величины кубиком. Это несложное блюдо, которое можно легко сделать дома, причем вариантов масса. Но, чтобы знать, как приготовить поке, нужно понимать базовые принципы.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно приготовить поке в домашних условиях и какие принципы нужно соблюдать, чтобы получилось идеальное блюдо.

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Выбираем рис

История этого блюда корнями уходит в глубокую древность, на Гавайях оно появилось благодаря японским рыбакам. Кстати, нередко поке называют суши на тарелке, поскольку основные ингредиенты для его приготовления – это рис, рыба и соус, но отличие в том, что не нужно делать порционные кусочки, а можно все положить в одну достаточно глубокую тарелку. А дополняли это блюдо всем тем, что было под рукой, отсюда и название.

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Для приготовления поке идеально подойдет рис басмати, который отличается тонким ароматом, но подойдет также и круглый, он достаточно клейкий. Варить рис можно в кастрюле, а можно в мультиварке или специальной рисоварке. В азиатских странах рисоварки очень распространены, так как рис составляет основу рациона. Рис нужно очень хорошо промыть, до прозрачной воды, так что придется запастись терпением. Потом сварить тем способом, который указан на упаковке. В зависимости от сорта риса может понадобиться разное количество воды и время варки. После того как рис будет готов, его нужно перемешать трижды:

как только сняли с огня,

через десять минут,

перед подачей.

Но не только рис можно использовать в качестве основы. В этом блюде отлично себя проявят:

киноа,

яичная лапша,

фунчоза,

соба.

Все ингредиенты доступны в большинстве магазинов.

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Нижний соус

Этот соус готовиться отдельно для риса. На самом деле, учитывая историю появления блюда, соус можно готовить любой, который вам нравится. Хотите, чтобы блюдо больше напоминало японские суши и роллы, берите соевый соус или терияки, если хочется более аутентичный вариант, готовьте соус из рисового уксуса, сахара и соли – смешивайте ингредиенты, полагаясь на свой вкус, точная пропорция будет зависеть от ваших личных предпочтений.

Рыба

Как правило, в поке кладут сырую рыбу – лосось или тунец. Но в российских реалиях предпочтение лучше отдать слабосоленому лососю или консервированному тунцу в собственном соку, предварительно сок нужно слить, чтобы не испортить вкус готового блюда.

Кстати, рыбу можно также заменить курицей, индейкой, говядиной или даже свининой, но выбирайте нежирные сорта. А если вы предпочитаете вегетарианские блюда, берите тофу.

Огурцы и авокадо

Для поке можно взять свежие огурцы, их нужно нарезать тонкими ломтиками, например, с помощью овощечистки. А можно приготовить битые. Рецепт простой:

берем огурцы, безжалостно разбиваем их молотком для мяса или самым большим и тяжелым ножом (но бьем плашмя),

добавляем пару ложек соевого соуса,

затем пару ложек кунжутного масла (его, кстати, можно заменить горчичным),

посыпаем сушеным чесноком и семенами кунжута,

пробуем, добавляем соль, перец по вкусу.

Для поке выбирайте самые спелые плоды авокадо, зеленоватые дадут неприятную горчинку.

Верхний соус

Чтобы верхний соус не смешался с нижним, нужно сначала полить все ингредиенты этим соусом, а затем уже выкладывать на рисовую подушку, или не рисовую, в зависимости от того, что взяли для основы. Верхний соус можно приготовить из оливкового масла, меда и сока и лайма

Акценты

Отлично себя проявят в поке манго, маракуйя и цитрусовые, много не берите, а лишь столько, сколько нужно для того, чтобы оттенить вкус основных ингредиентов.

Теперь, когда мы знаем основные принципы и секреты приготовления поке, можно приступать к творчеству. Какие ингредиенты могут пригодиться? Вполне можно взять кукурузу, бобы эдамаме, листья салата, для красоты все посыпать кунжутом

Все рецепты поке составляются на основе перечисленных выше принципов, зная базу, вы сможете творить. Предлагаем несколько вкусовых сочетаний, которые точно понравятся вам и вашим гостям.

№1

Рис басмати, соус терияки и рисовый уксус, слабосоленый лосось, свежий огурец, авокадо, листья салата, все сбрызнуть соком лайма и посыпать кунжутом.

№2

Киноа, оливковое масло и рисовый уксус, куриная грудка, сладкая кукуруза, красный болгарский перец, листья салата, кисло-сладкий соус.

№3

Круглозерный рис, кисло-сладкий соус, кунжутное или горчичное масло, лангустины или любые морепродукты, листья салата, немного рукколы, тофу, рисовый уксус.

№4

Яичная лапша, соевый соус и оливковое масло, тунец, битые огурцы, авокадо, бобы эдамаме, чеснок, чили.