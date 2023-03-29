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55 минут назад

Названа лучшая каша для плоского живота

Российская Газета

Диетолог Лиза Афинская объяснила, почему считает одним из лучших вариантов завтрака овсяную кашу. У привычного для всех продукта больше плюсов, чем может показаться.

Названа лучшая каша для плоского живота
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Овсяная каша помогает быть стройнее и поддерживать фигуру. Бета-глюкановое волокно замедляет переваривание и скорость усвоения питательных веществ, что повышает чувство сытости", - отметила Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

Кроме того, правильная овсянка помогает контролировать уровень сахара и HbA1c у людей с диабетом второго типа и снижает уровень "плохого" холестерина.

"Среди всех злаков овес наиболее эффективен для снижения холестерина", - подчеркнула врач.

Что касается снижения уровня сахара, то следует выбирать овес с минимальной обработкой - чем она меньше, тем лучше воздействует продукт на уровень сахара в крови, отметила диетолог.

"Не покупайте овсянку быстрой варки, которая готовится 2-3 минуты. Самые полезные для фигуры, пищеварения и баланса сахара в крови - овес голозерный или овсяная крупа цельная. Подойдут и овсяные хлопья долгой варки (20-30 минут)", - поделилась рекомендациями Афинская.

Чтобы ускорить процесс приготовления правильной овсянки, диетолог рекомендует замочить ее на ночь. Утром воду следует слить и после этого продукт достаточно варить всего 10-15 минут.

Чтобы сделать кашу более вкусной и сытной, рекомендуется варить ее не на воде, а на растительном молоке. Например, на кокосовом, миндальном или соевом. Еще полезнее блюдо будет, если добавить в него ложку семян льна или чиа, арахисовую пасту или урбеч из миндаля (1-2 столовые ложки), горсть ягод или фрукты (например, приятно удивит сочетание каши с мелко нарезанным персиком или нектарином).

"Также я всегда добавляю столовую ложку какао-порошка во время варки каши, потому что я люблю шоколадную овсянку", - заключила диетолог.

Еда,
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