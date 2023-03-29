Названы самые вредные конфеты

Леденцы считаются самыми вредными конфетами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Она отметила, что такие сладости полностью состоят из сахара и ароматизаторов.
"Леденцы провоцируют резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу", – подчеркнула специалист.
В частности, злоупотребление леденцами способно привести к гастриту.
"Мы даем сигнал пищеварению, что вроде как принимаем еду, но пища не поступает, поступают только сахара. Пищеварительные соки выделяются, а переваривать нечего. Соки раздражают слизистую желудка, и если есть какие-то бактерии или заболевания, то это может перейти в воспалительный процесс", – предупреждает эксперт.