Названы самые вредные конфеты

"Мы даем сигнал пищеварению, что вроде как принимаем еду, но пища не поступает, поступают только сахара. Пищеварительные соки выделяются, а переваривать нечего. Соки раздражают слизистую желудка, и если есть какие-то бактерии или заболевания, то это может перейти в воспалительный процесс", – предупреждает эксперт.