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2 часа назад

Названы самые вредные конфеты

Москва24

Леденцы считаются самыми вредными конфетами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Она отметила, что такие сладости полностью состоят из сахара и ароматизаторов.

Названы самые вредные конфеты
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Леденцы провоцируют резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу", – подчеркнула специалист.

В частности, злоупотребление леденцами способно привести к гастриту.

"Мы даем сигнал пищеварению, что вроде как принимаем еду, но пища не поступает, поступают только сахара. Пищеварительные соки выделяются, а переваривать нечего. Соки раздражают слизистую желудка, и если есть какие-то бактерии или заболевания, то это может перейти в воспалительный процесс", – предупреждает эксперт.

Еда,
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