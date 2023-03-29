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1 час назад

5 причин включить селедку в рацион питания

runews24.ru

Одна из главных причин – это то, что в селёдке есть омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови.

5 причин включить селедку в рацион питания
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также они уменьшают риск образования тромбов и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Наряду с этим, омега-3 жирные кислоты улучшают функцию мозга и снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Об этом рассказала врач-гепатолог Нурия Дианова в беседе с pchela.news

Она пояснила, что селёдка также содержит витамин D и фосфор. Эти вещества укрепляют кости и предотвращают развитие остеопороза. Витамин B12 помогает сохранять хорошее зрение.

В селёдке есть йод и селен для поддержания иммунной системы.

Несмотря на все плюсы, рыба содержит большое количество соли, поэтому её стоит употреблять в разумных количествах.

Еда,Нурия Дианова,
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