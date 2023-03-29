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25 минут назад

Как правильно выбирать роллы

Вечерняя Москва

Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, на что следует обращать внимание при выборе роллов.

Как правильно выбирать роллы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, в первую очередь, нужно смотреть на то, где продукт произведен. Сам производитель должен быть проверенным. Важно смотреть на срок годности и из каких ингредиентов приготовлен продукт.

Если человек заказывает доставку, то лучше выбрать популярную компанию, которая следит за соблюдением санитарных норм.

По словам Денисовой, сырая рыба, которая используется в приготовлении роллов, опасна не только кишечной палочкой, но и заражением глистами. Также врач добавила, что роллы не являются диетическим продуктом, как ошибочно полагают многие, передает «Радио 1».

Эксперты Роскачества проверили блюда японской кухни в российских ресторанах. Выяснилось, что в 40 процентах роллов «Филадельфия» содержится кишечная палочка, передает Царьград.

Еда,Наталья Денисова,
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