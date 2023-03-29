Какую рыбу обязательно нужно включить в рацион

Россиянам посоветовали включать в свой рацион селедку. О пользе рыбы рассказала врач-гастроэнтеролог и гепатолог Нурия Дианова.
«В первую очередь селедка богата белком, а также, как и любая рыба, богата Омега-3 кислотами, которые, в свою очередь, помогают мозгу и предотвращают развитие болезни Альцгеймера», – пояснила эксперт.
По ее словам, Омега-3 жирные кислоты способствуют снижению образования тромбов и холестерина в крови. Нурия Дианова добавила, что данная рыба легко усваивается организмом, пишет издание Sm.news.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетолог назвала продукты, которые помогут избавиться от отеков.