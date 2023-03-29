Названы продукты, с которыми легко заполучить кишечную инфекцию

Сообщение о том, что 40% закупленных во время проверки роллов "Филадельфия" содержали кишечную палочку, взволновало многих. Японская кухня очень популярна - роллы и суши мы едим и в ресторанах, покупаем "на вынос" и заказываем с доставкой на дом.

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Но эти продукты относятся к одним из самых рискованных по угрозе получить кишечную инфекцию, предупреждают врачи, опрошенные "Российской газетой".

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Врач-гастроэнтеролог клиники Ниармедик на Маросейке Елизавета Биткова: "Пищевые отравления при употреблении суши и роллов, к сожалению, происходят не так и редко. Можно, например, вспомнить историю в Тольятти, где в июне прошлого года в больницу попало более двух десятков человек: все они заказали доставку японских блюд в специализированной компании. Виной тому - использование некачественных несвежих продуктов, не прошедших термическую обработку, грязные руки персонала, несоблюдение температурного режима при хранении и доставке."

"Кишечная палочка (Escherichia coli) - одна из самых жизнестойких среди болезнетворных бактерий. По данным ВОЗ, эшерихии сохраняют жизнеспособность в молочных продуктах до 34 дней, где наиболее активно и размножаются, - пояснила врач-гастроэнтеролог. - Употребляя молочные продукты, сыры (в том числе всеми любимый сорт "Филадельфия") из мест общественного питания, следует всегда задаваться вопросом о свежести продукта и условиях его хранения. Вместе с этим не стоит забывать, что помимо орального пути, кишечная палочка имеет еще и контактно-бытовой путь передачи. Поэтому стоит беспокоиться не только о качестве употребляемой пищи, но и о чистоте рук, так как на контактных поверхностях бактерия сохраняет жизнестойкость до 3-5 месяцев".

Но если нам так легко "заполучить" кишечную палочку, и мы сталкиваемся с патогеном чуть ли не ежедневно, почему кишечные расстройства возникают только время от времени?

"Не все виды эшерихий по своей природе способны вызывать яркие и всем знакомые признаки пищевого отравления, кроме того, в организм может поступить совсем малое количество бактерии, не способное привести к серьезным проявлениям. Однако в теплое время года риск кишечных инфекций повышается", - отмечает доктор Биткова.

Среди наиболее опасной продукции врачи называют не только роллы и суши (в которых может использоваться сырая рыба и морепродукты), но также салаты, пирожные и торты с кремом, кулинарные изделия из рыбы и мяса без надежной тепловой обработки.

"Подобные цифры - 40% загрязненной продукции - у меня лично не вызывают удивления, - комментирует для "Российской газеты" врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании "Доктор рядом" Юлия Фокина. - Действительно, потребление пищи в общепите, к сожалению, слишком часто сопряжено с риском получения кишечной палочки. Тем более в случае роллов и суши, салатов, кулинарных изделий, в которых не все компоненты подвергаются термической обработке. Некоторые виды (серотипы) кишечной палочки способны вызывать пищевые отравления с тошнотой, рвотой, диареей и обезвоживанием.

Поэтому, посещая кафе и рестораны, стоит обратить внимание, в каких условиях готовится еда - сейчас во многих заведениях популярны открытые кухни, где блюда делают прямо на ваших глазах. Напомню, что работники общепита обязаны строго следить за чистотой приборов и рук, регулярно сдавать все необходимые анализы и иметь специальные медкнижки".