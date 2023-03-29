Диетолог рассказала о скрытой пользе микрозелени

В последние годы одним из популярных продуктов для здорового питания стала микрозелень. Ее позиционируют как знатный источник витаминов и микроэлементов, правда, это достоинство сводит на нет весьма скромный вес потребляемого продукта. Однако, как рассказала журналу «Слово и Дело» доктор медицинских наук, звездный диетолог Марият Мухина, у микрозелени есть полезное свойство, для которого небольшая масса скорее плюс, чем минус.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Весной подоконники во многих российских семьях начинают покрываться горшками с рассадой. Но в последние годы дачной зелени приходится бороться за место под фитолампой с микрозеленью — популярной составляющей здорового питания.

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Микрозелень представляет собой ростки некоторых растений, которые срезают при образовании первых настоящих листочков. Обыкновенно это происходит где-то через неделю после появления всходов. Таким образом в готовом продукте оказывается больше минеральных веществ и витаминов. Но, поскольку по массе микрозелени не слишком много, схожий эффект можно получить и с помощью обыкновенных зеленых листовых овощей, добавив к ним пророщенные зерна.

Кроме того, на выращивании микрозелени выросла целая индустрия. Это производство и продажа семян и субстратов, контейнеров, приборов для контроля освещенности или температуры, а в запущенном случае — целых роботизированных микроферм, которыми можно управлять со смартфона.

Все это позволяет заподозрить, что микрозелень — плод маркетинговых усилий отдельных бизнесменов. И это действительно так. Но, по словам Марият Мухиной, даже из небольшого количества микрозелени можно извлечь значительную пользу, если использовать этот продукт для придания блюду красивого внешнего вида.

«Через зрительный анализатор идет синтез лептина. Это гормон сытости, гормон удовольствия от еды. Его выработка зависит от разнообразия вкусовых ощущений, от палитры, от эстетических моментов. Почему эти худышки-модели ходят в гастрономические рестораны? Они, казалось бы, съедают мало, но уходят сытыми и не поправляются. Потому что, если человека кормить однообразной едой, пусть даже она очень полезная, он будет всегда хотеть чего-то еще».

Диетолог объяснила, что именно за это люди и платят в ресторане. Одно дело — купить в супермаркете обычную зелень, настрогать ее в кашу и съесть, как салат. И совсем другое, когда можно просмаковать отдельные веточки микрозелени. Получить эстетическое наслаждение от ее вида, прочувствовать, чем отличается вкус одного вида от вкуса другого. За это время появится чувство насыщения.

«У нас насыщение происходит позже, чем желудок наполняется едой. А такой подход к еде помогает сократить этот интервал. И мы тогда сможем не переесть», — напомнила Марият Мухина.

Также диетолог отметила, что не стоит давать микрозелени возможность вырасти покрупнее, чтобы ее выходило больше по массе. Напротив, превращаясь во взрослое растение маленькие росточки теряют часть полезных веществ. Что хорошо заметно даже визуально.

«Ростки, которые уже проросли до зеленого цвета, теряют антоцианы — пигменты, придающие растениям красные цвета. Они являются антиоксидантами и обладают противораковыми свойствами. Поэтому совсем молодые ростки будут обладать дополнительной ценностью», — пояснила Мухина.