Россиянам рассказали, как не отравиться роллами

Перед походом в суши-бар рекомендуется изучить отзывы посетителей, а в самом заведении обратить внимание на чистоту зала, опрятность персонала. Такие советы дала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, комментируя ситуацию с обнаруженной Роскачеством кишечной палочкой в роллах «Филадельфия».

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Глава Роскачества Максим Потасов 29 марта в интервью «Известиям» сообщил, что в 40% исследованных роллов «Филадельфия» была обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии) и в 100% случаев выявлены превышения по количеству микроорганизмов. Подобное отмечено во всех роллах, которые вошли в закупку, из ресторанов, в том числе премиум-сегмента, из торговых сетей и специализированных магазинов формата take away. Причиной таких результатов может быть неправильное хранение продукции, объяснили в ведомстве.

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По словам Кашух, кишечная палочка в 40% продукции — довольно высокий показатель. Однако проверить самостоятельно, насколько безопасна может быть порция роллов, нельзя, это выявляется лишь при помощи микробиологического анализа.

При этом обнаружение кишечной палочки в еде не означает, что ее употребление автоматически приведет к заболеванию, подчеркнула другой специалист, нутрициолог и член Национального общества диетологов и нутрициологов Ольга Деккер. Однако бактерия способна вызывать различные инфекции, которые могут привести к диарее, рвоте, желудочным болям.

«Стоит учитывать, что риск заражения кишечной палочкой может быть выше в тех роллах, в которых есть сырые ингредиенты, такие как лосось или авокадо. Поэтому, если вы хотите снизить риск заражения, можно выбирать суши, в которых используются только вареные или запеченные ингредиенты», - цитирует Деккер «Мир 24».

Она добавила, что удобным будет посещение места с открытой кухней, где потребитель, наблюдая за процессом приготовления блюд, сможет убедиться в правильном приготовлении продукта.