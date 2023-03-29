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2 часа назад

Ученые выяснили, как фастфуд и сладости влияют на работу мозга

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Ученые Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне (Германия) в сотрудничестве с Йельским университетом (США) выяснили, как жирные и сладкие продукты влияют на мозг. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Metabolism.

Ученые выяснили, как фастфуд и сладости влияют на работу мозга
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Было установлено, что такая еда активирует дофаминергическую систему мозга, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение. В конечном итоге изменяется и восприятие еды мозгом.

«Наши измерения активности показали, что мозг перестраивается через потребление чипсов и других вредных продуктов. Он подсознательно учится отдавать предпочтение именно такой пище. Благодаря этим изменениям в мозге мы бессознательно всегда будем предпочитать продукты, содержащие много жира и сахара», – отметил руководитель исследования Марк Титтгемейер.

Ученые разделили испытуемых на две группы – в первой люди получали в качестве десерта небольшой жирный и сладкий пудинг, а в другой группе добровольцы ели аналогичный по количеству калорий, но менее жирный продукт. Также в течение восьми недель замерялась мозговая активность испытуемых.

Отмечается, что добровольцы из первой группы не прибавили в весе больше, чем люди из другой группы. также не изменились показатели уровня сахара и холестерина в крови. В то же время ученые пришли к выводу, что из-за создания новых связей в мозгу им будет сложно отказаться от сладкого, даже если до этого они подобные продукты не употребляли.

Ранее стало известно, что американская компания Neuralink, основанная миллиардером Илоном Маском, ведет переговоры с одним из нейрорхирургических центров Америки. Он может стать партнером в испытаниях мозгового импланта на людях.

Еда,Илон Маск,
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