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7 часов назад

Какие продукты нужно начать есть после ухода зимы, чтобы не заболеть

Ferra.ru

Старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева объяснила, что нужно есть для укрепления иммунитета весной, чтобы не простудиться.

Какие продукты нужно начать есть после зимы, чтобы не заболеть
Фото: FerraFerra

В силу изменения температуры воздуха иммунитет становится более уязвимым, усиливаются сезонные болезни и обостряются хронические. Врач рассказала, что нужно изменять и рацион, и образ жизни.

Нужно есть больше продуктов с содержанием витамина С и цинка. Физические упражнения и спорт не менее важны, потому что физическая активность способствуют укреплению иммунной системы.

Нужно хорошо высыпаться, так как хороший сон во многом влияет на состояние организма. По словам Савельевой, на ночь не следует есть тяжёлую пищу, в спальне нужно поддерживать температуру не выше +20 градусов. По совету врача, в спальне должно быть тихо, темно и прохладно.

Обязательно нужно гулять на солнце, чтобы восполнять дефицит витамина D — без него может нарушаться сон. И одеваться нужно так, чтобы не вспотеть на улице и в помещении, стоит носить шарф.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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