Как очистить кишечник от ядов: Врач назвал пять запрещенных продуктов

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов поделился безопасным способом очищения кишечника. С годами организм "загрязняется", накапливая остатки продуктов жизнедеятельности, отметил специалист. При правильном подходе можно ему помочь избавиться от шлаков и токсинов.

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Начать следует с исключения ряда продуктов, которые затрудняют пищеварение и провоцируют воспалительные процессы. Рекомендуется отказаться от молочки, сахара (включая хлебобулочные изделия), белого риса, макарон, каши быстрого приготовления. Также стоит пересмотреть отношение к фаст-фуду и рафинированным маслам - это всё то, что не любит кишечник.

Если нет противопоказаний от лечащего врача, то можно принимать так называемый льняной кисель.

"Столовую ложку семян льна (можно помолоть) залить стаканом горячей воды и дать настояться. Получится кисель. Пить его нужно три раза в день за 30-40 минут до еды. Курс 1-2 недели", - отметил Кутушов в своем Telegram-канале.

Также он посоветовал внедрить в рацион травы. В списке - сенна, крушина, лапчатка, одуванчик, семена укропа, кориандра, фенхеля, лопуха, алоэ, льнянка. Специалист подчеркнул, что следует сочетать не более 2-3 растений на выбор.

Ранее проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала, что один из самых распространенных вопросов от пациентов касается очищения организма от шлаков. По словам врача, лучший способ - правильное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, плюс белок высокого качества (постное мясо и рыба).