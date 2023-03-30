5 грубых ошибок при варке макарон, которые испортят блюдо

Макароны – блюдо, которое хотя бы раз готовило большинство из нас. Однако весьма часто даже опытные хозяйки допускают грубые ошибки при варке пасты. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Добавлять масло в воду

Этот совет можно встретить во множестве рецептов, но на самом деле в нем нет смысла. Говорят, что добавлять масло в воду во время варки макарон нужно, чтобы они не слипались. Однако куда эффективнее просто помешивать макароны, пока они варятся.

Ломать спагетти

Если вы привыкли ломать спагетти, то почему бы вам не сварить макароны другой формы? Вопреки распространенному мнению, спагетти можно погрузить в воду целиком, даже если кастрюля не очень высокая. Для этого опустите пасту в воду и подождите пока нижняя половина размягчится. После этого макароны будет легко опустить в воду полностью.

Выкладывать соус на пасту в тарелке

Если выложить соус сверху на макароны, на дне тарелки появится неаппетитная лужица. Куда лучше добавить соус сразу же в кастрюлю и тщательно перемешать блюдо – паста должна быть однородной.

Переварить

На упаковках макарон всегда написано, сколько нужно варить пасту. Если вам по нраву состояние al dente, вычтите из указанного времени две минуты. Переваренные макароны не спасти даже при помощи соусов, поэтому за временем нужно следить тщательно.

Промывать макароны