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2 часа назад

Технолог Будовская объяснила, как выбрать качественные морепродукты

Мира Маркина

Креветки и кальмары – наиболее популярные морепродукты у россиян, считает технолог компании «Путина» Юлия Будовская. Эксперт рассказала «Газете.Ru», как выбрать продукт в магазине и не пожалеть о покупке.

Креветки чаще всего продают замороженными. Однако это не помешает купить качественный продукт, если знать, на что обратить внимание.

«Первый определяющий фактор при выборе креветок – содержание глазури. Чем ее больше, тем хуже, ведь сама креветка кажется большой, но по факту она маленькая внутри. Второй фактор – форма ракообразного», – объяснила Будовская.

Если хвост креветки прямой, такой продукт, вероятнее всего, уже размораживался. Не стоит брать морепродукты, в упаковке которых есть снег или иней, отметила эксперт. Черная голова креветки, неравномерный окрас, пятна – еще один повод крепко задуматься о целесообразности покупки.

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Аналогичными правилами следует руководствоваться при покупке кальмаров. Будовская подчеркнула: лучше покупать неочищенные тушки. Так вы сможете сэкономить и обезопасить себя от выбора несвежего продукта. Если пленка на кальмаре серо-розового или светло-фиолетового цвета – такой морепродукт не разочарует вкусом.

«Что касается очищенных тушек: у них должен быть нежно-кремовый цвет. Если они слишком белые, то такой кальмар, скорее всего, подвергался химической обработке», – предупредила эксперт.

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