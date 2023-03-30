Какие продукты провоцируют бессонницу

ОСН: арбуз, дыня и сельдерей провоцируют бессонницу . Весной биологические часы человека перестраиваются с зимней спячки на летнее время. Из-за этого в межсезонье может сбиться режим сна и начаться бессонница. Наладить его чаще всего можно и без снотворных препаратов. Например, скорректировав питание. Какая еда перед сном заставит вас не сомкнуть глаз, написала «Общественная служба новостей» (ОСН).

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Кофеин

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Начнём с азов. О том, что кофеин и бессонница — идеальная пара, знают все. Даже чашечка кофе, выпитая перед тем, как отправиться в постель, не даст вам сомкнуть глаз ещё как минимум час.

Но касается это и других напитков, которые считаются заменителями кофе. К примеру, энергетические напитки. Если вы не планируете всю ночь зубрить важный экзамен, вечером энергетик пить не стоит.

Жирная молочка

Известный народный способ быстро уснуть — выпить перед сном стакан тёплого молока с мёдом. Лайфхак и правда работает, да только далеко не всем подходит такая еда перед сном. Дело в том, что молочные продукты с высоким процентом жирности не каждый организм хорошо усваивает. У многих от них появляется раздражение и тяжесть в желудке.

Так что, если молоко и мёд — не ваш вариант, а перед сном страсть как хочется чего-то молочного, съешьте лёгкий натуральный йогурт. И желательно без сладкой добавки.

Алкоголь

Наркологи не зря в один голос твердят, что сон алкоголика краток и тревожен. Возможно, бокал сухого красного вина за ужином и не отобьёт у вас желание спать. А вот более высокие дозы — наверняка.

Перебрав спиртного вечером, некоторые просыпаются среди ночи и потом до утра не могут сомкнуть глаз. Да и утро после пьянки бывает так себе. Не говоря уже про похмелье.

Жареное и острое

Стейк на углях — не лучший вариант ужина для тех, кто плохо спит. Всё потому, что жареная и острая пища вызывает всякие неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте — изжогу, дискомфорт и т. п. Лучше есть всё это пораньше, а не перед отходом ко сну.

Арбуз, дыня, сельдерей

Все эти продукты обладают мочегонными свойствами. Так что, даже если вам удастся быстро заснуть, съев их перед сном, хорошенько выспаться вы вряд ли сможете. Просто потому, что придётся периодически вставать, чтобы сходить в туалет. После такого бессонница гарантирована.