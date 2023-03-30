Диетолог рассказала об опасности крепкого черного чая

«В связи с высоким содержанием кофеина крепкий чёрный чай может тонизировать и немного повышать давление. Для человека в возрасте, у которого есть гипертония, даже небольшое повышение давления уже имеет значение», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».