Как правильно солить еду, чтобы не испортить ее

Если недосоленное блюдо еще есть шанс спасти, то пересоленное сведет на нет все ваши усилия, приложенные во время готовки. Подробнее о том, как правильно солить еду – в материале "Рамблера".

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Когда добавлять соль

Если вы солите блюда в конце приготовления, соль не размешивается, из-за чего на вашем столе оказываются неравномерно просоленные блюда с нераскрывшимся вкусом. Это относится почти к любой еде, но есть несколько исключений. Так, жареный картофель солить лучше тогда, когда он покроется золотистой корочкой. А вареный через 15 минут после закипания воды.

Когда не нужно солить в начале

Существует ряд блюд, которые следует солить в самом конце, в противном случае вы рискуете пересолить их. К таким блюдам относятся тушеное мясо, бульоны, соусы и подливы. Суп рекомендуется солить тогда, когда все его составляющие уже готовы. Одной чайной ложки на литр бульона будет достаточно.

Зачем солить десерты