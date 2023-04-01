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Как правильно солить еду, чтобы не испортить ее

Если недосоленное блюдо еще есть шанс спасти, то пересоленное сведет на нет все ваши усилия, приложенные во время готовки. Подробнее о том, как правильно солить еду – в материале "Рамблера".

Как правильно солить еду, чтобы не испортить ее
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Когда добавлять соль

Если вы солите блюда в конце приготовления, соль не размешивается, из-за чего на вашем столе оказываются неравномерно просоленные блюда с нераскрывшимся вкусом. Это относится почти к любой еде, но есть несколько исключений. Так, жареный картофель солить лучше тогда, когда он покроется золотистой корочкой. А вареный через 15 минут после закипания воды.

Когда не нужно солить в начале

Существует ряд блюд, которые следует солить в самом конце, в противном случае вы рискуете пересолить их. К таким блюдам относятся тушеное мясо, бульоны, соусы и подливы. Суп рекомендуется солить тогда, когда все его составляющие уже готовы. Одной чайной ложки на литр бульона будет достаточно.

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Зачем солить десерты

Многие хозяйки задаются вопросом – зачем добавлять соль в сладкие десерты и выпечку? Делается это для того, чтобы придать блюдам вкус и аромат, которые бы не раскрылись без щепотки соли. Если вы имеете дело с дрожжевым тестом, в него нужно добавить две щепотки соли на килограмм теста.

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