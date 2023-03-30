5 лучших сладостей, которые можно есть без вреда для зубов

Сладкое портит зубы — правда или вымысел? Что делать, если любовь к пирожным сильна так же, как и желание иметь красивую улыбку? На главные вопросы сладкоежек отвечает врач-стоматолог Луиза Автандилян.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Сахар и зубы

Видео дня

Мнение, что сладкое портит зубы, сложилось в обществе неспроста: на самом деле, доля правды в этом есть. Но суть в том, что на состояние нашей улыбки влияет не сам сахар, а патогенные микроорганизмы, представляющие собой микрофлору полости рта и активно размножающиеся в сладкой среде. Бактерии питаются остатками глюкозы и продуцируют агрессивные кислоты, которые препятствуют процессу реминерализации зубной эмали, ослабляя ее защитные функции и разрушая поверхность зубов.

Помимо этого, всевозможные ириски и жевательные конфеты, попадающие в фиссуры и межзубные пространства, растворяются очень медленно, подпитывая патогенную микрофлору в течение продолжительного времени. Твердая карамель также небезопасна: соприкасаясь с эмалью, леденцы повреждают поверхность зубов, оставляя на ней сколы и микротрещины.

Но выход есть: существует пять видов сладостей, которые можно употреблять без особых опасений. К ним относятся:

Свежие фрукты

Наиболее полезное лакомство — это свежие фрукты. Пережевывание хрустящих кусочков яблока или груши стимулирует слюноотделение, тем самым улучшая естественное очищение зубов от бактерии и частичек пищи, насыщает организм необходимыми микроэлементами, а также способствует легкому массажу десен.

Темный шоколад

Употребление темного шоколада без сахара оказывает антиоксидантное действие, подавляет размножение патогенных бактерий во рту, а также снижает чувствительность зубной эмали. Кроме того, натуральное масло какао запечатывает поверхность зубных единиц, что делает их более устойчивыми к воздействию внешних факторов. Стоит выбирать сорта шоколада с наиболее высоким содержанием какао-бобов: в качестве полезного лакомства подойдет плитка с 99% какао.

Леденцы с подсластителями

Конфеты на основе сахарозаменителей — сорбита или экстракта стевии — также не принесут вреда зубам. Кроме того, ксилит, создающий основу таких сладостей, сокращает активность бактерий и препятствует развитию кариеса.

Натуральный мармелад

Если вы с детства любите мармелад, не стоит себе в нем отказывать. Главное, чтобы продукт был натуральным и мягким — так его остатки не будут налипать на поверхность зубов. Подойдет мармелад из линейки продукции для диабетиков или на основе фруктового сока — важно, чтобы в составе не содержался сахар.

Ореховые батончики

Орехи — ценный и питательный продукт, богатый витаминами и минералами. Входящие в состав химические вещества — кальций и фосфор — укрепляют костную ткань, в том числе твердые ткани зуба, а сам процесс пережевывания орехов способствует очищению поверхности зубных единиц от налета. К тому же, чем больше орехов в батончике или конфете, тем меньше в составе добавленного сахара.

Как есть сладкое без вреда для зубов

Старайтесь не употреблять сладости непосредственно перед сном или в ночное время;

После еды не забывайте прополоскать рот чистой водой или пожевать жевательную резинку без сахара — это простимулирует выработку слюны, которая омывает и защищает зубы;

Следите за гигиеной полости рта: чистите зубы два раза в день, а также в течение всего дня — для использования вне дома подойдет зубная нить;

Сладкие и газированные напитки пейте через соломинку;

Посещайте стоматолога в целях профилактики и выполняйте профессиональную гигиену полости рта каждые шесть месяцев. Если вы ни дня не можете прожить без сладкого, запомните простые правила, которые помогут снизить риск развития кариеса: