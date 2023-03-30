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1 час назад

Могут ли фисташки на самом деле вызвать пожар

Мария Иглина

Такие орехи как фисташки любят и взрослые, и дети. Однако несмотря на большое количество полезных свойств, эти орехи могут представлять опасность.

Могут ли фисташки на самом деле вызвать пожар
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Оказывается, большое количество фисташек может вызвать пожар. В материале "Рамблер" подробно расскажет, как обычные орехи могут стать причиной возгорания.

Речь идет вовсе не о паре килограммов фисташек, а о более значительных объемах этого ореха. Дело в том, что в этом продукте содержится большое количество растительных жиров, которые при определенных условиях начинают саморазрушаться, выделяя в окружающее пространство большое количество тепла. А за счет повышенной влажности воздуха реакция ускоряется, что и может привести к возгоранию.

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Поэтому существуют определенные правила перевозки этого продукта. Так, фисташки, особенно чищенные, запрещено хранить рядом с волокнистыми, промасленными тканями. Кроме этого, трюм с грузом необходимо проветривать перед тем, как допустить в него людей, иначе они могут задохнуться. И не менее важно просушивать орехи, ведь чем они суше, тем меньше вероятность возникновения пожара и других неприятностей.

Еда,
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