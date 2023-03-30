Могут ли фисташки на самом деле вызвать пожар

Такие орехи как фисташки любят и взрослые, и дети. Однако несмотря на большое количество полезных свойств, эти орехи могут представлять опасность.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Оказывается, большое количество фисташек может вызвать пожар. В материале "Рамблер" подробно расскажет, как обычные орехи могут стать причиной возгорания.

Речь идет вовсе не о паре килограммов фисташек, а о более значительных объемах этого ореха. Дело в том, что в этом продукте содержится большое количество растительных жиров, которые при определенных условиях начинают саморазрушаться, выделяя в окружающее пространство большое количество тепла. А за счет повышенной влажности воздуха реакция ускоряется, что и может привести к возгоранию.