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1 час назад

Диетолог Афинская рассказала, как хранить разрезанный авокадо

Вечерняя Москва

Диетолог Лиза Афинская рассказала о простом способе предотвратить потемнение разрезанного авокадо.

Как хранить разрезанный авокадо
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Для этого потребуется обычный лук. Овощ предотвращает потемнение авокадо благодаря летучим маслам. Авокадо с луком нужно положить в герметичный контейнер с крышкой и убрать в холодильник.

В этом случае, когда вы снимете кожуру у полежавшего в холодильнике авокадо, то мякоть будет ярко-зеленого цвета и не потемнеет, передает Царьград.

В свою очередь врач-эндокринолог Елена Жучкова отметила, что женщинам стоит включить в рацион авокадо. Плод содержит жирные кислоты, которые способствуют выработке женских гормонов. Она добавила, что авокадо относится к афродизиакам и усиливает женскую фертильность, передает ФАН.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, кому может навредить авокадо.

Еда,Елена Жучкова,
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