Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную котлету с пюре

Для приготовления «лучшего обеда в мире» — котлеты с пюре — необходимо следовать нескольким простым правилам. Об этом рассказал «Газете.Ru» шеф-повар «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

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По мнению Кузнецова, хорошее пюре получается у тех, кто правильно выбирает картофель.

«Чтобы приготовить вкусное пюре дома, нужно прежде всего выбирать картофель для варки. Он более рассыпчатый за счет меньшего содержания крахмала, что хорошо для консистенции блюда – пюре не будет слишком густым и тянущимся», — сказал шеф-повар.

Он добавил, что идеальное пюре получится, если в отваренный картофель добавить немного теплого молока и сливочное масло, а вот использовать яйца и специи он не рекомендует.

«Возьмите толкушку и хорошо помните ингредиенты, чтобы они равномерно перемешались и в пюре не было комочков. Лучше не использовать миксер, он хоть и перемешает быстрее, но блюдо получится слишком липким», — отметил Кузнецов.

Что же касается котлет, то их шеф-повар рекомендует готовить из фарша, на 50% состоящего из говядины и на 50% — из свинины.

«Первую – лучше брать постную, из тазобедренных частей, к примеру, оковалок. Вторую – пожирнее, например, с шеи. Так получится хороший баланс мяса к жиру и котлеты не будут сухими», — объяснил Кузнецов.

От небольшого количества хлеба, вымоченного в молоке, котлеты становятся нежнее, а яйца помогут связать фарш.

«Если хотите пикантности, добавьте к мясу жареный лук перед тем, как будете перемалывать его в фарш», — предложил шеф-повар.