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Россиян призвали не отказываться от яиц

Яйца являются ценным и питательным продуктом, поэтому убирать его из рациона ни в коем случае не следует. Таким образом смену логотипа МТС, в рамках которого компания откажется от фирменного яйца, Роспотребнадзора.

Россиян призвали не отказываться от яиц
© Lenta.ru

«Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона — ни в коем случае», — призвал представитель ведомства.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили, что яйцо как продукт требует тщательной предварительной обработки. Варить их нужно не менее 10-15 минут, а при готовке яичницы или омлета лучше обжаривать с двух сторон. В противном случае есть риск подхватить кишечную инфекцию. Также Роспотребнадзор призвал хранить яйца только в холодильнике, причем диетические — не более семи суток, а столовые — от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не дольше 12 дней.

МТС объявила о глобальном ребрендинге экосистемы 30 марта. Бренд представил новую архитектуру, позиционирование, логотип и визуальный язык в целом, а также уникальную айдентику для отдельных продуктов. Визуальный стиль компания обещает обновлять постепенно.

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