Россиян призвали не отказываться от яиц

Яйца являются ценным и питательным продуктом, поэтому убирать его из рациона ни в коем случае не следует. Таким образом смену логотипа МТС , в рамках которого компания откажется от фирменного яйца, Роспотребнадзора .

«Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона — ни в коем случае», — призвал представитель ведомства.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили, что яйцо как продукт требует тщательной предварительной обработки. Варить их нужно не менее 10-15 минут, а при готовке яичницы или омлета лучше обжаривать с двух сторон. В противном случае есть риск подхватить кишечную инфекцию. Также Роспотребнадзор призвал хранить яйца только в холодильнике, причем диетические — не более семи суток, а столовые — от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не дольше 12 дней.