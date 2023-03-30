Эти пять продуктов сделают вас здоровыми, сытыми и энергичными

По словам доктора Резы Льюис и доктора Адаиры Лэндри орехи - это отличная закуска. Правда, при этом важно учитывать некоторые их особенности. К примеру, лучше избегать жареных, солёных и засахаренных орехов, в которых масла, соли или сахара больше, чем требуется организму. И это не единственный полезный для здоровья продукт.

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Помимо орехов, много пользы вашему организму принесёт хумус. Этот продукт богат клетчаткой, белком. Также в его состав входят жиры, повышающие уровень «хорошего» холестерина.

Согласно научным исследованиям, благодаря добавлению в рацион хумуса можно защититься от диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, определённых видов рака.

Отличным перекусом можно назвать и сваренные вкрутую яйца. В состав этих яиц входит много постного белка.

Полезным перекусом считается и авокадо. Этот фрукт содержит ряд питательных веществ, в том числе каротиноиды, мононенасыщенные жиры, калий, клетчатку. Все перечисленные продукты связаны с более низкой вероятностью развития хронических заболеваний.

Авокадо станет очень вкусным, если посыпать его солью или полить соком лайма.

Кроме того, полезно каждый день употреблять овощи. Специалисты рекомендуют в день съедать как минимум пять порций разных овощей и фруктов.