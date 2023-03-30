Как правильно вводить в рацион калорийные продукты после поста

Разговляться после поста нужно аккуратно и вводить в меню калорийные продукты постепенно, пишет Food.ru

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Разговение — это первый прием пищи после поста. Верующие могут начинать это делать примерно с 4 часов воскресного утра.

Пасхальное утро можно начать с того, чтобы ввести в рацион жидкие продукты – кефир, натуральные йогурты, ряженку.

После этого стоит перейти к нежирному творогу и сыру. Кулич – это калорийный продукт, который лучше перенести на другие дни после Пасхи.

Также не стоит употреблять много крашеных яиц. Они считаются довольно тяжёлой пищей.

Можно есть рыбу, но в малых количествах. Рыба должна быть приготовлена на пару или в духовке.

Пить можно травяные чаи и кисель, морсы или компоты из сухофруктов. Кофе и чай в больших количествах пить не стоит.