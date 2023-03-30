$76.45+0.1482.39-0.75
4 минуты назад

Россиянам рассказали, как правильно вводить в рацион калорийные продукты после поста

runews24.ru

Разговляться после поста нужно аккуратно и вводить в меню калорийные продукты постепенно, пишет Food.ru

Как правильно вводить в рацион калорийные продукты после поста
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Разговение — это первый прием пищи после поста. Верующие могут начинать это делать примерно с 4 часов воскресного утра.

Пасхальное утро можно начать с того, чтобы ввести в рацион жидкие продукты – кефир, натуральные йогурты, ряженку.

После этого стоит перейти к нежирному творогу и сыру. Кулич – это калорийный продукт, который лучше перенести на другие дни после Пасхи.

Также не стоит употреблять много крашеных яиц. Они считаются довольно тяжёлой пищей.

Можно есть рыбу, но в малых количествах. Рыба должна быть приготовлена на пару или в духовке.

Пить можно травяные чаи и кисель, морсы или компоты из сухофруктов. Кофе и чай в больших количествах пить не стоит.

За праздничным столом можно выпить лишь один бокал кагора или вина.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий